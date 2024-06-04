ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على مدير شركة بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة اختلاس أموال الشركة بالإسكندرية.

سقوط مدير شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة جرائم الاختلاس بالإسكندرية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مالى بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من قيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها واختلاسه مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء وتأجير الوحدات السكنية – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال في واقعة اصطدام مسن في الجيزة

وفي واقعة اخري ، أخلت جهات التحقيق ، اليوم الثلاثاء، سبيل المطرب أحمد جمال على ذمة اتهامه بإصابة شخص عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته بطريق الفيوم دائرة قسم شرطة الأهرام.

وكانت أجهزة الأمن تحفظت على المطرب أحمد جمال، عقب تلقيها بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة «عجوز»، واعترف المتهم بأنه فوجئ بالأخير أمامه ولم يستطع أن يفاديه.

وبمناظرة المُصاب تبين معاناته من كسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، وجرى التحفظ على سيارة المطرب الشاب لفحصها من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا وجود مصادمة أعلى طريق الفيوم الصحراوى.

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتبين أنه المطرب أحمد جمال وتم التحفظ عليه ليتم التحقيق معه فى الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.