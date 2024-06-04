الأمن يلقي القبض على مرتكب حادث إطلاق النار بالكرنك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر ، من إلقاء القبض على مرتكب حادث إطلاق النار من قِبل مجهولون بالطريق العام في الكرنك إصابة مواطن بطلق ناري في الصدر.

حادث إطلاق النار بالكرنك

ترجع تفاصيل الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتلقى مباحث بندر الأقصر بلاغًا عن حادث إطلاق في الكرنك شمال المدينة.

وأصيب سائق دراجة نارية يدعى «ح.ي.م» 38 عاما، بينما تم نجاة الراكب الثاني خلفه على الموتوسيكل، وتبين من التحريات الأولية أن السائق الذي أصيب ليس له أي خلافات مع عائلات أخرى، بينما رجح الراكب الثاني الذي يدعى «أ.س.ع» 43 عاما، يعمل إمام مسجد مقيم بنجع الطويل، أنه قد يكون هو المقصود من قِبل المجهولون.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر، في تحديد هوية مرتكب الواقعة، والذي يدعى «م.ح.ف» 31 عاما، عامل في إحدى البنوك بالأقصر، مقيم بناحية بدران، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في حادث إطلاق النار بالكرنك عبارة فرد محلى الصنع وخرجت منه طلقات آلية، كما تم التحفظ على الفوارغ، وتبين أن السبب وراء الحادث هو خلافات عائلية سابقة مع إمام المسجد.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم في حادث إطلاق النار بالكرنك 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وتوجيه تهمة الشروع في القتل بسلاح ناري، كما طالبت وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر تكثيف التحريات حول الواقعة.

إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال في واقعة اصطدام مسن في الجيزة

كما أخلت جهات التحقيق ، اليوم الثلاثاء، سبيل المطرب أحمد جمال على ذمة اتهامه بإصابة شخص عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته بطريق الفيوم دائرة قسم شرطة الأهرام.

وكانت أجهزة الأمن تحفظت على المطرب أحمد جمال، عقب تلقيها بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة «عجوز»، واعترف المتهم بأنه فوجئ بالأخير أمامه ولم يستطع أن يفاديه.

وبمناظرة المُصاب تبين معاناته من كسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، وجرى التحفظ على سيارة المطرب الشاب لفحصها من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا وجود مصادمة أعلى طريق الفيوم الصحراوى.

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتبين أنه المطرب أحمد جمال وتم التحفظ عليه ليتم التحقيق معه فى الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.