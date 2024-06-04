رئيس الشعبة يزف بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأجهزة المنزلية

الأجهزة المنزلية.. تشهد الأجهزة المنزلية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، بالرغم من الافراجات الجمركية والتي بدورها من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، لكن جشع بعض التجار أدى إلى حالة عدم استقرار في الأسعار بالأسواق المصرية.

من جانبه كشف حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، تفاصيل انخفاض أسعار الأجهزة المنزلية خلال الفترة القادمة.

الأجهزة المنزلية

وقال مبروك إن الفترة الحالية تشهد توفر ملحوظ للأجهزة المنزلية في الأسواق نتيجة الإفراج عن البضائع التي تكدست الأشهر الماضية في الجمارك، بجانب بدء استلام بضائع ضمن أول دورة استيرادية بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، في تصريحات تلفزيونية، أن دورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر، لم نكمل حتى الآن المدة الطبيعية لاكتمال الدورة الاستيرادية الأولى بعد تحرير سعر الصرف.

وتابع "بعد اكتمال الدورة خلال أيام ستبدأ البضائع في التدفق على البلاد وستحدث انتعاشة في الأسواق، وأعتقد ستنخفض الأسعار مرة أخرى لأن التكلفة ستنخفض على المصانع".

وأضاف مبروك: "المشكلة التي تواجهنا الآن هي ارتفاع سعر الدولار الجمركي، كنا نتوقع ثبات سعره عند مستوى 30 جنيهًا بعد تحرير سعر الصرف، لكن بعد تحريك سعره نرى أنه سيمتص جزءا من أثر تراجع سعر الدولار على أسعار الأجهزة المنزلية".