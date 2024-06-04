سقوط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا 13 جريمة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط التشكيلات العصابية



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 13 حادث متنوع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة شاب تعرض للغرق أثناء السباحة في مياه النيل بالصف منذ أسبوع تقريبا، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل بمنطقة المعدية في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث؛ لإجراء المعاينة والتحريات، وتم تحديد هوية الضحية وتبين أنه شاب، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.



استمرت عمليات البحث عن الضحية حتى تم العثور عليه بعد مرور ما يقرب من أسبوع، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

جاله ضيق تنفس.. نقل الفنان أحمد جلال عبدالقوي من محبسه إلى المستشفى

قال مصدر أمني مسؤول إن الفنان أحمد جلال عبدالقوي تعرض لوعكة صحية داخل محبسه، الاثنين، بعدما أصيب بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان احتجازه.

كانت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، قضت بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

بدأت بكلمة وانتهت بجثة.. تفاصيل مصرع شخص في خناقة شوارع بأكتوبر

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لمشاجرة دموية بينه وبين آخرين بسبب خلافات بينهم في أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة دموية ونتج عنه سقوط قتيل بمنطقة أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب بها إصابات بالغة، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وانتهت بسقوط قتيل، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.