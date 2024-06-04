ضبط كمية من السجائر الأجنبية والتبغ الغير خالص الضرائب والرسوم بالبحر الأحمر

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالبحر الأحمر، برئاسة مجدي توفيق وحماده العمدة مديري إدارة الاستخبارات، وحاتم عمر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى)، بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، برئاسة العميد محمد الدخيلى، من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع والتبغ الغير خالصة الضرائب والرسوم بمحل تجاري بمدينه القصير البحر الأحمر وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

وبناءً على معلومات سرية مفادها قيام أحد المحلات التجارية بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بتخزين والإتجار فى كميات من السجائر والتبغ الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم.

وتم تشكيل لجنة من محمد ابراهيم عبد الحميد فندى، رؤساء أقسام إدارة المكافحة، وعمر فراج ومحمد جابر مفتشى إدارة المكافحة، ومن مباحث الضرائب والرسوم بالبحر الأحمر الرائد أحمد عبدالفتاح رئيس المباحث، توجهت للمحل التجاري المذكور حيث تم ضبط 1209 خرطوشة سجائر و525 كيس تبغ والجميع أجنبى الصنع وغير خالص الضرائب والرسوم.



وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و38 ألف 709جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 98 لسنة 2024 بعد إخطار محمد حسن مدير عام الاستخبارات وعبدالله مصطفى مدير عام مكافحه التهرب الجمركي.

وطلب صاحب الشأن التصالح في المحضر وقام بسداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية وقدرة 200 الف جنيها على ذمة قبول التصالح .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعبدالناصر محمد رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .