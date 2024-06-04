أخلت جهات التحقيق ، اليوم الثلاثاء، سبيل المطرب أحمد جمال على ذمة اتهامه بإصابة شخص عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته بطريق الفيوم دائرة قسم شرطة الأهرام.

إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال في واقعة اصطدام مسن في الجيزة

وكانت أجهزة الأمن تحفظت على المطرب أحمد جمال، عقب تلقيها بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة «عجوز»، واعترف المتهم بأنه فوجئ بالأخير أمامه ولم يستطع أن يفاديه.

وبمناظرة المُصاب تبين معاناته من كسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، وجرى التحفظ على سيارة المطرب الشاب لفحصها من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا وجود مصادمة أعلى طريق الفيوم الصحراوى.

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتبين أنه المطرب أحمد جمال وتم التحفظ عليه ليتم التحقيق معه فى الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بالخصوص

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة،جلسة 2 سبتمبر ، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص، لاستدعاء شاهد الإثبات الرابع "ضابط الواقعة" لمناقشته وسماع شهادته.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، ومقيم الخصوص - لأنه فى يوم 20 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجنى عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمدًا فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار نارى استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان - سرق المجنى عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بان باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح ناري، مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق، فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات.