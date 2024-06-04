راغب علامة: شو عامل في عمل فني متميز

أبدي المطرب اللبنانى راغب علامة سعادته بنجاح أغنيته الجديدة “شو عامل في". ووجه الشكر لفريق عمل الأغنية على جهوده التى وصفها بالمذهلة.

وأكد راغب علامة، أن أغنية "شو عامل فى" عمل فنى مميز وما كان ليخرج بهذا الشكل بدون جهود فريق العمل.

وأضاف: "يغمرني كل الحب الذي تلقيته.. شكرا لجهود فريقنا المذهلة خلف الكواليس لخروج الأغنية بهذا الشكل المميز".

وتابع: "لم أكن لأفعلها بدونكم يا رفاق".

وكان طرح النجم راغب علامة، أغنيته الجديدة “شو عامل فيي” عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية.

وقدم راغب علامة أغنية "شو عامل فيي" بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد عثمان، ألحان كيرياكوس بابادوبلوس، وتوزيع ناصر الأسعد، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

يوم اللي ما عم شوفك فيه



ما عم بعرف كيف بكفيه

لو فيكي تكوني خيالي

كل لحظة ببالي

أتكمش فيه

إنت شو عامل فيي

يذكر أن آخر أغنية طرحها راغب علامة كانت "التقيل تقيل"، وطرحها بطريقة الفيديو كليب، ولعبت بطولتها الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

يستعد النجم راغب علامة لإحياء حفلاً غنائيًا في لبنان يوم 17 يونيو بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يقدم راغب علامة باقة مميزة من أغانيه، ومن أشهر أغانى السوبر ستار راغب علامة "نسينى الدنيا، مغرم يا ليل، آسف حبيبتى، توأم روحى، طب ليه، بنساك، التقيل تقيل".

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

وكان أحيي النجم راغب علامة، خامس حفلات جولته الغنائية في أمريكا، بمدينة بوسطن، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد تألقه في حفله الأول في نيويورك، والثاني في دنفر، والثالث في كليفلاند، والرابع في ميامي.

ونعي النجم راغب علامة الأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر 75 عامًا.

وكتب راغب علامة عبر حسابه على تويتر: "الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن صاحب الأخلاق العظيمة والمحبة الكبيرة وتواضع العظماء، سقط عن صهوة جواده، خسارة كبيرة للفن والشعر وللإنسان العربي، تعازينا الحارة للسعودية والعائلة والأهل والأصحاب، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله".

وكان أحيي النجم راغب علامة، رابع حفلات جولته الغنائية في أمريكا، أمس 3 مايو إحدى مدن ولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن يقدم راغب علامة خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد تألقه في حفله الأول في نيويورك، والثاني في دنفر، والثالث في كليفلاند.

وكان حقق النجم راغب علامة، نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.

وكان اختتم النجم اللبنانى راغب علامة جولته الغنائية فى أمريكا بنيويورك 16 سبتمبر، وذلك بعد نجاح حفله الأول في واشنطن والثانى في ديترويت، والذى حضرهما عدد كبير من جمهوره من مختلف الجنسيات.



ايقاف راغب علامة حفله في تونس

وكان قرر النجم راغب علامة إيقاف حفله فى مهرجان قرطاج بتونس، وذلك من أجل التقاط صورة تذكارية، مع سيدة من الجمهور، تعانى من مرض السرطان.



حيث جلس راغب علامة على قدميه من أجل الاستماع لها، حيث أمسك بمكبر الصوت، وتحدثت عن مرضها بالسرطان، وأيضًا عن مقدار حبها وتقديرها له.

وكان رد فعل راغب علامة حقق صدي واسع وأصر راغب علامة على أن يحضر نجله خالد من أجل توجيه التحية والتقدير إليها وهو ما لاقى صدى واسعًا لدى جمهور الحفل، والذى كان بالآلاف.

وكان قال راغب علامة: "أشكر تونس وإعلامها كثيرًا على دعمي من بداية حياتي وأشكركم لأنني حتى عندما تعرضت للمؤامرات وقف الإعلام التونسي مدافعًا عني".



من ناحية أخرى، كان شهد حفل الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، إقبالًا كبيرًا من الجماهير وسط أجواء مبهجة وحماسية يحضرها مختلف الأجيال والفئات العمرية من أطفال وشباب وكبار السن.