بالاسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 أخرين فى انهيار عقار بميت غمر

شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إنهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بشارع النبى دنيال مما نتج عنه وفاة يحيى 15 سنة ، وإصابة احمد مروان نصر الدين شلبى 17 سنة ميت غمر بكسر بالعمود الفقرى وسما محمد يحيى 12 سنة ميت غمربكسر بالعمود الفقرى كسر بالحوض و محمد العزب 36 سنة ميت غمر بكسر بالجمجمة و كسر بالعمود الفقرى. وتم نقلهم لمستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم و عمل الاسعافات الاوليه و الفحوصات الطبية .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار،حفاظا على أرواح المارة.

وجارٍ البحث عن أشخاص مفقودين تحت العقار المنهار، بمعرفة قوات الحماية المدنية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق وباشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

