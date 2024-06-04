انتشال جثتين من أسفل عقار ميت غمر المنهار

بسب اصطدام ونش أثاث بالمنزل..

انتشلت قوات الحماية المدنية بإنتشال جثتين حتى الآن تحت عقار ميت غمر المكون من 5 طوابق والذي انهار اليوم ، فيما تواصل القوات جهودها للبحث عن ضحايا أخرين في الوقت الذي رجحت فيه محافظة الدقهلية أن سبب الحادث ارتطام ونش عملاق خاص بنقل الأثاث بالعقار القديم مما تسبب في انهياره .

آليات عملاقة لإزالة الأنقاض

الأهالي يشاركون في البحث عن الضحايا

منزل قديم

وأكدت محافظة القهلية في بيان إعلامي بأنه في تمام الساعة 3 ظهر اليوم حدث انهيار لأحد المنازل القديمه بمدينة ميت غمر والذي يقع بشارع النبي دانيال مكون من عدد 5 ادوار ووقع الإنهيار علي أثر ارتطام أحد الاوناش الخاصه بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به .

خسائر في الأرواح

وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن النتائج المبدئية تشير الي وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ووجه علي الفور لكافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( الصحه - الإسعاف - الحماية المدنية ) حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل حالات الوفاه والمصابين الي المستشفي لتلقي العلاج ، كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ للبحث عن ناجيين تحت الأنقاض وما زال البحث مستمراً ، كما وجه لرئيس مركز ومدينة ميت غمر اللواء أنور زغلول بسرعة الانتقال الي موقع الحادث ومتابعة الموقف أول بأول ، وأمر علي الفور فريق مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية

ويطمئن محافظ الدقهليه المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للبحث عن ناجيين ونقلهم الي المستشفيات لتلقي العلاج .

من جهة أخرى تواصل قوات الحماية المدنية أعمال البحث عن ضحايا الحادث ، وبيان أسباب سقوط العقار وانهياره .

المعدات الميكانيكية

كما تم استدعاء المعدات الميكانيكية بمجلس مدينة ميت غمر للمشاركة في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا جراء الحادث ، وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى ، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بانهيار عقار مكون من 5 أدوار في شارع النبي دانيال متفرع من شارع مدرسة التجارة، ووجود ضحايا.