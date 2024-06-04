طلائع الإسماعيلية تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة "عقول مستنيرة"

شاركت شعبة المبتكرين علمياً بمركز شباب كفر الشيخ عطيه التابع لفرع التل الكبير في التصفيات النهائية للمسابقة العلمية في مجال الإبتكارات العلمية تحت شعار "عقول مستنيرة" والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة الإثنين 3 يونيو.

وحرص الطلائع على المشاركة في المسابقة بتصميم الأذرع الروبوتية حيث يقوم الروبوت بتصنيف ونقل وتجميع صناديق أو بلوكات حسب ألوان الصناديق وذلك للطلائع عمرو هاني محمد أحمد ومحمود محمد محمود سليمان يرافقهم هاني محمد أحمد مدرب الشعبة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وتنفيذ مشرفي النشاط بالمركز والإدارة بقيادة هبه عبدالله مدير إدارة الطلائع بالمديرية.