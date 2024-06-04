ننشر الصور الأولى لحادث انهيار عقار من 5 طوابق بميت غمر

شهدت مدينة ميت غمر اليوم انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر، وسط أنباء عن وجود ضحايا لم يتم انتشالهم وتحديد عددهم إلى الآن وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لرفع الأنقاض وفرض كردون أمني بمحيط المنزل، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع، وجرى فصل المرافق عن العمارات والمنازل التي تقع في محيط الحادث.

ضحايا العقار

وتجري قوات الحماية المدنية أعمال البحث عن ضحايا الحادث ، وبيان أسباب سقوط العقار وانهياره ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج .

المعدات الميكانيكية

كما تم استدعاء المعدات الميكانيكية بمجلس مدينة ميت غمر للمشاركة في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا جراء الحادث.تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بانهيار عقار مكون من 5 أدوار في شارع النبي دانيال متفرع من شارع مدرسة التجارة، ووجود ضحايا.

البحث عن الضحايا

المواطنون يشاركون في البحث عن الضحايا

العقار أطاح بسيارة كانت تقف أسفله