نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة

أجرى المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة.

واستهل الزيارة باجتماع بمقر الجهاز بعرض تقديمي عن مدينة سوهاج الجديدة، والمشروعات الجارى تنفيذها من إسكان وخدمات وطرق ومرافق ورى وصرف وزراعة وتنمية.

رافق غنيم في الجولة المهندس أشرف فتحى مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس معتز أحمد المشرف العام على الشئون الزراعية والدكتور هانى يوسف مدير عام إدارة تنميه المواهب والمهندس هيثم أبو حمادى معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس أحمد شوقى معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المحاسب طارق محمد بيومى بالهيئة.

وكان في استقبالهم المهندس محمد عبدالله يوسف رئيس جهاز تنميه "مدينة سوهاج الجديدة" النواب والمعاونين ومديرى الإدارات المختصة حيث تحدث عن تاريخ إنشاء المدينة منذ عام 2000 والمساحة الإجمالية بمدينة سوهاج الجديدة تبلغ 30351 فدان وأن المستهدف لعدد السكان يصل إلى مليون ونصف مليون نسمة وتتمتع المدينة بموقع متميز حيث يحدها من الشمال جامعة سوهاج الحكومية ومن الجنوب مطار سوهاج الدولى وللمدينة أربعة مداخل رئيسية وتقدر مساحة الكتلة الشمالية بنحو 2500 فدان والتوسعات الجنوبية الحالية تقدر ب 9900 فدان ، تم تخصيص 22567 قطعة أرض مرفقه وجارى طرح 206 قطعة أرض شاغره على موقع مسكن وتم عرض موقف مشروعات الإسكان الإجتماعى حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 6756 وحدة سكنية وتم تخصيص 7024 وحدة وجارى تنفيذ عدد 1188 وحدة سكنية بمنطقة التوسعات الجنوبية، وأنه جارى إعادة تخطيط منطقه بمساحه 834 فدان كنشاط أمن غذائى.

مستشفى شفا الأطفال

وحرص المهندس أمين غنيم، على تفقد مستشفى شفا الأطفال بمركز خدمات المدينة بطاقة استعابيه بلغت 263 سرير بتكلفه إجماليه مليار جنيه مكونة من بدروم وأرضى + 6 أدوار متكررة لخدمة أبناء محافظه سوهاج والمحافظات المحيطة بها والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 98% ثم تم التوجه إلى المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة والتي شملت أعمال المرافق والطرق بهدف الاطلاع على نسب التنفيذ ودفع العمل، وتذليل أي عقبات.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع للمدينة، كما أن الالتزام بأعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية فى جمال المدينة.

وتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة وقام مدير المحطة شرح جميع مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ حتى آخر مرحلة وهي خروج المياه المرشحة وتم المرور على عنبر الطلمبات والتأكد من انتظام العمل بالمحطة والتى تعمل بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميا كمرحله اولى بتكلفه اجماليه بلغت 180 مليون جنيه، وزار محطه المعالجة بالتوسعات الجنوبية والتى تعمل بطاقه استعابيه قدرها 12 الف متر مكعب يتم معالجتها واعاده استخدامها لرى كافه زراعات المدينة.

وشدد غنيم، على التوسع فى المسطحات الخضراء والتى بلغت مساحتها ما يزيد على 500 ألف م2 مسطح اخضر وما عليها من نجيل واشجار وزراعات متنوعة حيث تم تسويه وزراعة 32 ألف م 2فى منطقة فوق المتوسط والمنطقة الفاصلة بين فوق المتوسط والإسكان الاقتصادي نظرا للكثافة السكانية المتزايدة يوما بعد يوم.

وأكد المهندس أمين غنيم، أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشدداً على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.