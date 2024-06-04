محافظ كفرالشيخ يتفقد الشوارع لمتابعة الخدمات والمرافق

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من شوارع مدينة كفرالشيخ، منها، شارع عبدالهادى راضى - وشارع الـ 47 - وشارع صلاح سالم- وشارع الجيش - وشارع الجمهورية - وشارع ناجى شتله - شارع جيهان، ميدان زويل، وغيرها من الشوارع، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والتأكد من إزالة الإشغالات من الشوارع، والإستماع لمقترحات وطلبات المواطنين، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لها والتواصل معهم ميدانيًا، وذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات والتنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة الإلتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، محذرًا من تكرار المخالفات، مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، وإستكمال أعمال الرصف والإنترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.