تنفيذ أعمال تجميل وتطوير شوارع مدينة الحسينية بتكلفة 3 ملايين جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابع المحافظ مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير الجارية بنطاق المركز، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة، لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية، للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ أعمال تجميل مدخل مدينة الحسينية (أعمال خرسانية، بلاط أنترلوك، حديد كريتال، مظلات، طوب فرعوني، دهانات) بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضاً للشباب قدرها 2 مليار و 81 مليون و 438 ألف و 997جنيه في الفترة من 1 / 9 / 2018 حتى 31 / 3 / 2024 م، لتمويل 69 ألف و370 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر، لتوفير 129 ألف و18 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

وأوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قام بتقديم 396 مليون و 564ألف و 255 جنيه (إقراض مباشر) لتمويل 1231 مشروع وتوفير 6161 فرصة عمل، كما تم تقديم مليار و376 مليون و 377 ألف و 460 جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 60259 مشروعاً، وتوفير 117680 فرصة عمل، وتقديم 308 مليون و 497 ألف و282 جنيه ( إقراض جهات وسيطة، بنوك) لتمويل 7880 مشروع، وتوفير 5177 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم إصدار 3085 رخصة نهائية و 3397 رخصة مؤقتة، و2901 سجل تجاري، و 4010 بطاقة ضريبية، و1750 تأمينات واصدار 3201 شهادة تصنيف للمشروع 3201 شهادة مزايا للعميل، بالإضافة إلى تنظيم 15 معرض داخلي لعدد 134 عارض، و2 معرض مركزي لـ 14 عارض.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بتنفيذ 145ندوة للتعريف بدور الجهاز في مختلف المراكز والمدن، وكذلك تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الملابس الجاهزة لعدد 94 سيدة، وتنفيذ 4 دورات تدريبية بعنوان (ولد فكرة مشروعك) لعدد 91 متدرب، وتنفيذ 6 دورات تدريبية بعنوان (إبدأ مشروعك) لعدد 120 متدرب، وتنفيذ دورة تدريبية بعنوان النساء يمضن قدما بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لعدد 26 متدربة وذلك لخلق حياة أفضل للمواطنين.

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى دور الجهاز الهام في تحسين البنية الأساسية حيث قام بالمساهمة في مشروع تطوير مدينة الزقازيق 1 بمنحة 15 مليون جنيه، ومشروع تطوير مدينة الزقازيق 2 بمنحة 13 مليون جنيه، ومشروع تطوير مدينة الزقازيق 3 بمنحة 10مليون جنيه، وكذلك المساهمة في حل قضية الهجرة الغير شرعية بمراكز مشتول السوق ومنيا القمح وبلبيس بمنحة 16مليون و500 الف جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح لمشروعات تنموية بقيمة 19 مليون و600 ألف جنيه، وذلك لتنمية المجتمع وتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.