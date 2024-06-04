إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الأطفال بأبوتشت

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الثلاثاء 4 يونيه الجاري يرافقه رفعت عبد الحفيظ رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت والدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب و هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام فعاليات البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الأطفال .

أكد مدير عام الإدارة، أن البرنامج التدريبي علي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الأطفال يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل وخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار واشار الي ان البرنامج التدريبي يهدف ايضا الي زيادة وعي المعلمات باستراتيجيات التعليم المختلفة التي أتاحها المنهج الجديد لمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد تحدث قاصد خلال تفقد البرنامج التدريبي مع معلمات رياض الأطفال عن المشكلات التي يواجهنها أثناء أداء عملهن، مؤكدا أنه يجب عليهن بذل المزيد من الجهد، والمشاركة في كافة الأنشطة، والعمل بروح الفريق، ومواكبة النظام المتطور وتحسين الأداء في العملية التعليمية.معربا عن خالص تقديره وشكره للقائمين على تنفيذ البرنامج التدريبي من قسم التدريب والتوجيه في رياض الأطفال.

واوضح الدكتور عبدالرحمن منصور ان فعاليات البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الأطفال انطلقت اليوم الثلاثاء 4 يونيه وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتي الخميس 2024/6/6 داخل 8 قاعات تدريبية بمدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بنين ويستهدف البرنامج التدريبي 250 معلمة.

يستهدف تدريب 240 معلمة.. تنفيذ أول برنامج تدريبي عن استراتيجيات التعلم التفاعلية بتعليم نجع حمادي

كما أطلقت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء 4 من يونيو الجاري، بمدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمعلمات رياض الأطفال، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لتطوير مرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع وحدة دعم مشروع وإصلاح التعليم، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

من جانبه، تفقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم، قاعات التدريب بمدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، وأكد علي أن معلمات رياض الأطفال هن حجر أساس العملية التعليمية، لذا يجري السعي الدائم لتطوير كفاءتهن وتمكينهن من التعامل الأمثل مع الأطفال، لافتا إلى أن هذا التدريب يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل، وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وأوضحت عصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية والمشرف علي تنفيذ التدريب، إنه جرى اليوم الثلاثاء إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمعلمات رياض الأطفال بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وزيادة وعيهن باستراتيجيات التعليم المختلفة التي أتاحها المنهج الجديد، لمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت توفيق، إلي أن تنفيذ البرنامج التدريبي تجري على مرحلتين، الأولى تتضمن "استراتيجيات التدريس التفاعلية" خلال الفترة من 4 يونيو حتى 6 يونيو 2024، وتتضمن المرحلة الثانية من التدريب " التدريس القائم على اللعب " خلال الفترة من 8 يونيو حتى 10 يونيو 2024، وتستهدف المرحلتين تدريب 240 معلمة داخل 8 قاعات تدريبية.

يذكر أن فعاليات التدريب تجري تحت إشراف الأستاذ عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، و تغريد حمادي رئيس قسم التدريب مدير مركز التنمية المهنية، وعمر فتحي مسؤول التدريب بمركز التنمية المهنية، و هيام محمد سيد، ووفاء يحي عبد الظاهر، وإيمان محمد علي، موجهات رياض الأطفال بنجع حمادي.