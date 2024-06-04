إزالة مقابر بدون ترخيص بقرية شبرا ملس في الغربية

نفذت الوحدة المحلية بقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية تحت إشراف إبراهيم فايد رئيس مدينة زفتى، ومجاهد الدرف نائب رئيس المدينة، حملة لإزالة مقابر بكون ترخيص، تم إقامتها بالمخالفة للقانون دون الحصول على ترخيص بالبناء، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كانت الإدارة الزراعية في الغربية، قد حررت محضر إثبات حالة لواقعة بناء مقابر بدون ترخيص، بناحية قرية شبرا ملس مركز زفتى.

وتم توجيه حملة مشتركة من الوحدة المحلية والإدارة الزراعية والشرطة، وتم إزالتها حتى سطح الأرض، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، حيث تبين أنها مقامة على مساحة 20م، وتم إزالتها بالكامل.

وكشف مجاهد الدرف، نائب رئيس مدينة زفتى في الغربية، أنها مقامة بدون تراخيص، وقامت الإدارة الزراعية بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وبناء عليه تم توجيه حملة مشتركة، قامت بتنفيذ قرار الإزالة الفورية.

تقديم طلب احلال وتجديد في الغربية

وأكد نائب رئيس مدينة زفتى في الغربية، أنه فى حالة أن المقابر كانت قائمة وتحتاج لإحلال وتجديد، يفترض على المخالف تقديم طلب احلال وتجديد بالإدارة الهندسية، وسداد رسوم 500 جنيه كتأمين، على أن يسترد المبلغ بعد ذلك، وهو ما لم يقم به الشخص المخالف، وتم إزالتها بالكامل حتى سطح الأرض، تحرير محضر بمركز الشرطة للعرض على النيابة العامة.