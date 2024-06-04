محافظ الشرقية يطمئن على سير امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023 / 2024 بمعهد الصفوة النموذجي التابع لإدارة شرق الزقازيق الأزهرية، والذي يضم 20 لجنة امتحانية تستوعب 253 طالب بالشعبة الأدبية يؤدون الامتحان في مادة القرآن الكريم.

اطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والملاحظين، وكذلك تهيئة الاجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وتفقد محافظ الشرقية اللجان الامتحانية، واستفسر من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى من الأسئلة الموضوعة، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التفوق والنجاح والحصول علي اعلي الدرجات والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

وأوضح الدكتور السيد الجنيدي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، أن ماراثون امتحانات الثانوية الازهرية انطلق يوم السبت الماضي الموافق 1 يونيه 2024 في مادتي الفقه والحديث للشعبة العلمية، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليه 2024 في مادة التفسير للشعبة العلمية، لافتا الى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 17832 طالب وطالبة مقسمين إلى 6774 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و11058 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوى 60 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي سياق متصل، احتفلت المحافظة بإحياء ذكرى مسار رحلة العائلة المقدسة لمنطقة تل بسطا بالزقازيق، بعنوان «رحلة سلام»، والتى أُقيمت تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ونيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وذلك بمنطقة آثار تل بسطة كأحد مواقع المسار بمدينة الزقازيق، في إطار الاهتمام بالمشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية.

واعتادت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، على تنظيم الاحتفالية كل عام بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، والغرفة التجارية بالشرقية، وذلك لما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية سياحية.