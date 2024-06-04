ختام البرنامج التدريبي للأطباء البيطريين المشاركين في بعثة الهدي والأضاحي

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية اختتمت البرنامج التدريبي العملى للأطباء البيطريين المشاركين في بعثة الحج لهذا العام 2024م /1445هـ والذي تم خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024م بمجازر (القنايات، ههيا، الجديدة، الحسينية)، وذلك بحضور كلا من مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ومديري المجازر المعنية لتدريب الأطباء علة الأعمال المكلفين بها أثناء البعثة، والفحص قبل وبعد الذبح، والتركيز على الأمراض الأكثر شيوعاً، والإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة خلال الفحص الطبي البيطري في تلك الحالات.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن هذا البرنامج التدريبي استهدف رفع كفاءة أداء الأطباء المشاركين من المديرية ببعثة الإشراف على الهدي والأضاحي لتقديم خدمة بيطرية متميزة، من خلال الإشراف البيطري على ذبائح الهدي والأضاحي لموسم حج 1445 هـ/2024م والتأكيد على صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري فى إعداد البرامج التدريبية للأطباء البيطريين المشاركين في بعثة الحج لهذا العام 2024م/1445هـ، والإشراف على أعمال فحص وذبح الهدي والأضاحي بالطرق الشرعية، والإلتزام بتقديم خدمات طبية بيطرية متميزة خلال هذا الموسم.

وفي سياق متصل، ونظمت المديرية المديرية نظمت ورشة عمل حول معايير السلامة البيولوجية فى المعامل و خطورة الإصابة بالأمراض المشتركة «السل، البروسيلا، السعار».

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة للصحة بالشرقية، والدكتورة شهيرة الحنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، والدكتورة امل سعيد مدير المعمل المرجعي، وعدد من أعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية، والدكتور طمحمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتورة منال السيد مدير إدارة الامراض المشتركة، وأطباء إدارة ومعامل الامراض المشتركة بالمديرية، وأقسام الصحة العامة بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة، فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وألقى الدكتور عبدالله مرواد، أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، محاضرة عن الأمراض المشتركة ومسبباتها وأشهر الأمراض المشتركة وخطورتها، وعن معايير السلامة التى تُتخذ لحماية الباحثين بالمعامل والبيئة، وكيفية التخلص من النفايات.

وتحدث الدكتور محمد على صالح، رئيس بحوث بمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، عن معايير السلامة المهنية فى المختبرات من حيث الأمان الحيوي وتجميع وحفظ وإرسال العينات داخل المختبرات وآلية تسجيل البيانات.

وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات، وتنظيم حملات التوعية الإرشادية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.