"سفاح التجمع".. ظهور متهمة جديدة كانت تساعده (تفاصيل)

أمرت نيابة بورسعيد الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة، تدعى حنان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتورط في واقعة "سفاح التجمع".

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية ان المتهمة كانت تساعد "سفاح التجمع" للتواصل مع عدد من الفتيات، بهدف تعريفهن على الرجال من راغبي المتعة.

تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمة، ومثلت أمام جهات التحقيق، وتمت مواجهتها بالأدلة والاعترافات التي تثبت تورطها، واعترفت المتهمة بما نسب إليها من جرائم، حيث أكدت التحريات أن المتهمة كانت تساعد سفاح التجمع في استقطاب السيدات والفتيات، وكان يتواصل معها من خلال هاتفه المحمول لتنفيذ الجرائم.

كان قد جدد قاضي المعارضات، في وقت سابق اليوم، حبس المتهم كريم مسلم، الشهير باسم "سفاح التجمع"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل ثلاث فتيات بعد احتجازهن وتعذيبهن وممارسة العلاقة الجنسية معهن بطرق غير مألوفة.

فيما لم يحضر المتهم من مقر حبسه، وتم عرضه من خلال الشاشة، وأصدر قاضي التجديد قراره بمدة الحبس القادمة، لحين الانتهاء من التحقيقات، قبل أن يحال إلى محكمة الجنايات للتحقيق معه.

وفى سياق اخر نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية وبحوزتهم 12 كيلو جرام لمخدر الأفيون، حيث تقدر قيمة المضبوطات بقرابة 1,2 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,2 مليون جنيه تقريباً.