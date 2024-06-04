حفلات صيف لبنان 2024| هاني شاكر ومروان خوري على مسرح واحد

يلتقي الفنان هاني شاكر والفنان مروان خوري على مسرح واحد في لبنان، ضمن فعاليات موسم حفلات الصيف هناك، والذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل هاني شاكر ومروان خوري في لبنان 2024

يقام حفل هاني شاكر ومروان خوري في الخامس من يوليو القادم، داخل أحد الفنادق الساحلية الكبرى هناك، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أغنية هاني شاكر انسى اللي خان

كانت أحدث أغاني هاني شاكر من خلال أغنية “إنسى اللي خان” التي اجتازت 700 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان عزيز الشافعي، وتقول كلماتها "

إنسى اللي خان وافرح وسيب حزنك بعيد ... أصل اللي خان دا وهو بيخون كان سعيد ... مترجعوش مهما أعتذر مترجعوش مهما ندم .. جرح الخيانه ميتنسيش مهما قدم طول مانتا شايفه هتفتكر وبسبب من غير سبب جرحك هيصحي من جديد ... في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات.. في آهه صرخت فجرت كل الاهات..... بتحبه يبقي رجعه انا لو مكانك أودعه انا لو مكانك أضيعه وأدوقه نفس الألم انا قلبي غيرك ... انا قلبي غيرك .... انا قلبي صعب جرئ عنيد طب هو سابك هو باعك هو راح..وانت ال بعده عشت بين غدر و جراح .. اه يا قلبي ضاع لما شبع سألته ليه لف و رجع متسيبش عطفك يهزمك او تنخدع طول مانتا شايفه هتفتكر وبسبب من غير سبب جرحك هيصحي من جديد في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات.

أغنية مروان خوري وبلقيس “خدي الغمرات”

أما مروان خوري فقد طرح حديثًا ديو خدي الغمرات"، مع الفنانة بلقيس، وتقول كلماته "

خِدي الغمرات خدي الضحكات خدي البوسات والآهات واللوعة خود الاخلاص خود الاحساس خود الكلمات واللي انقال من جمعة أنا دمعة أنا شمعة أنا غفوة ما عم توعا أنا رحلة ما رح تخلص أنا روحة وبلا رجعة أنا همسَك أنا حِسَّك أنا بْدمّي كنِت حِسّك أنا نبضي هجر قلبي انا نصّي انقَسَم نصَّك فَقَدنا اللهفة عالعادة وصار الاحمر رمادي وحُبّ الل كان ما كان عادي وَلا مألوف لا ذنبِك كان وَلا ذنبي سوى صدّقنا هالكذبة ما رح أشكي أنا لْقلبي وَلا لِ ظروف قَسَمنا البسمة والدمعة انقسمنا تنَين أنا آخِد معي ضحكة ودمعة عين".