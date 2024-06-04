المشدد 7 سنوات للمتهم بحيازة مواد مخدرة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سائقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب..

تعود أحداث القضية رقم 1569 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 715 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمود ع أ ع" 46 عاما، سائق، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مخدرات للاتجار فيها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 107 أكياس لجوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه، وسلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق اخر فقد توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم كان يقود سيارته، واصطدم بالمجني عليه، مما أسفر عن إصابته، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على السيارة الملاكي التي يقودها، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأثبت التقرير الطبى الخاص بحالة الشاب المصاب "يوسف أحمد سعد" إصابته بكسر فى الفقرة الظهرية الثامنة والتاسعة، والعاشرة، مما أدى إلى شلل الطرفين السفليين، ادعاء إصابته من سيارة.

وكشفت ريم أحمد سعد، شقيقة الشاب المصاب، عن مفاجأة خاصة بالمتهم، حيث ذكرت أن قائد السيارة المتهم لديه هوس بقيادة سيارته بسرعة كبيرة سواء بالطرق المزدحمة بالقاهرة، أو الطرق الرابطة بين المحافظات.

أضافت أن المتهم يسجل فيديوهات لنفسه أثناء قيادته السيارة بسرعة كبيرة، وينشرها عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والتيك توك، للتباهى والتفاخر بها، مشيرا أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة هائلة، مما تسبب فى عدم سيطرته على عجلة القيادة، واصطدامه بشقيقها أمام الحديقة الدولية.

طالبت شقيقة الشاب المصاب، بضم الفيديوهات الخاصة بالمتهم، للتحقيقات التى تجريها النيابة المختصة، حيث إنها بمثابة الدليل على تجاوزه السرعة خلال قيادته السيارة، مما تسبب فى الاصطدام بشقيقها.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد اصطدام سيارة بشاب أمام الحديقة الدولية فى مدينة نصر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكى بشاب يدعى "يوسف أحمد سعد"، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، كما تم ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.