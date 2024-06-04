بدء مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية بالمرج.

وفي سياق آخر،ألقت مباحث مركز شرطة بنها القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري فى قرية جمجرة، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد رئيس مباحث المديرية يفيد وصول معلومات من المصادر السرية لرئيس مباحث مركز بنها عن قيام أحد المسجلين خطر بحيازة كمية من المخدرات، وسلاح ناري، فى قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيبين أحمد عمارة، ومحمد رمضان، معاونى مباحث مركز شرطة بنها من القبض على المتهم "س ب"، مقيم في قرية جمرة، ومطلوب تنفيذ أحكام 3 قضايا جنائية تتعلق بتهريب المخدرات والسرقة، وكان بحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات ، أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على راقصة تُدعى سومة والشهيرة بـ"دوسه"، داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق الأهرام بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتقديم فيديوهات منافية لعادات المجتمع وخدش الحياء والتحريض على الفسق وتأثيرها السلبي على بعض الشباب.

وكان قد تقدم البعض ببلاغات ضد الراقصة المتهمة “دوسه”، لمنع تأثيرها السلبي على الشباب وصغار السن، عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، وصدر أمر بالقبض عليها، بعد تنسيق بين الأجهزة الأمنية وقسم مكافحة جرائم الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.