النار تعاقب إسرائيل.. التهام آلاف الدونمات في الشمال ومحاولات للسيطرة على الحرائق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إعلام إسرائيلي، أن الحرائق التهمت آلاف الدونمات بالجليل الأعلى شمال إسرائيل ولا يزال الحجم الحقيقي للأضرار غير معروف.
واندلعت حرائق ضخمة في عدة مواقع شمالي إسرائيل، بما في ذلك في مستوطنة كريات شمونة وفي المنطقة الحدودية مع لبنان جراء سقوط قذائف ومسيرات أطلقت من لبنان.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الحرائق التهمت عشرات الدونمات في منطقة الجولان السوري المحتل.
وأفاد موقع "واينت" العبري، الاثنين، بأن أضرارا جسيمة لحقت بمحمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ 10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" أمس الأحد باتجاه كتسرين.
وقال الموقع إن 15 طاقم إطفاء كافحوا النيران لساعات طويلة، وبحسب التقديرات، فإن ترميم بعض المناطق التي دمرها الحريق الكبير بالكامل، على طول مسارات المشي في المنطقة، سيستغرق عدة سنوات.
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