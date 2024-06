أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورة A320NEO CFM LEAP1A ENGINE RUN UP COURSE

لأول مرة لعملائها من الخارج

في إطار عضوية أكاديمية مصر للطيران للتدريب ببرنامج TRAINAIR PLUS التابع لمنظمة الطيران المدني العالمي ICAO ، نظمت الأكاديمية دورة تدريبية بعنوان A320NEO CFM LEAP1A ENGINE RUN UP COURSE بإعتماد المنظمة وذلك للمرة الأولي لعملائنا من الخارج حيث تم تنظيمها من قبل لشركة AIR Cairo، صرح بذلك الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وأضاف سليمان أنه تم إجتياز الدورة بنجاح للسادة المشاركين من المملكة العربية السعودية وقد أشادوا بالتنظيم المتميز للدورة والمادة العلمية والإحترافية لمحاضر الدورة.

وقد قام الطيار وليد سليمان بتسليم الشهادات للسادة المشاركين بالدورة التدريبية.



وأكد سليمان أن الأكاديمية تسعى دائما إلى تنظيم المزيد من الدورات بالتعاون مع منظمة ال ICAO بهدف التوسع في تقديم تلك البرامج المعتمدة دوليًا وتوسيع قاعدة عملائها علي المستوي الإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن تلك الدورة تم تطوير البرنامج التدريبي لها بمنهجية ومقاييس عالمية من خلال إدارة التطوير وتحديث البرامج التابعة للإدارة العامة للتخطيط وتطوير التدريب بالأكاديمية بالتعاون مع منظمة الإيكاو.