أسعار الدواجن البيضاء في أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء

حرصت “بوابة الوفد” على التجول في أسواق الطيوربمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، للتعرف على الأسعار ونسب الإقبال على الشراء.

وشهدت أسواق الطيور بمحافظة البحيرة، استمرارإنخفاض أسعار الدواجن البيضاء مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات للكيو الواحد، حيث تراوحت مابين إلى 94 جنيها إلى 96 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 123 إلي125 جنيها للكيلو.

،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 130 إلى 134 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين110 إلى 112 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 125 و128جنيها.

أسعار الدواجن بأسواق البحيرة

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 123إلي 125جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 148جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس165 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 40جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 202 جنيها للكيلو، ووراك 102 جنيها للكيلو، وشاورما 202 جنيها للكيلو، كبد صافي 124 جنيها للكيلو .