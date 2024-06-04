سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.56 جنيه للشراء، 12.58 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.55 جنيه للشراء، 12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.56 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.55 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.50 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

2.24 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.48 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.49 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 104.58 نقطة الاثنين. وانخفض المؤشر 1.56 بالمئة في مايو لكنه ارتفع ثلاثة بالمئة خلال العام.