إصابة 12 شخصا اثر انقلاب ميكروباص على محور 26 يوليو

أصيب 12 شخصا في الجيزة جراء انقلاب سيارة ميكروباص على محور 26 يوليو باتجاه الشيخ زايد، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص على محور 26 يوليو في القادم من ميدان لبنان باتجاه الشيخ زايد.

ووجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على المحور بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه أثناء سير الميكروباص ونتيجة لاختلال عجلة القيادة نتج عنه انقلاب الميكروباص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

وفي سياق آخر، قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في وزارة الداخلية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1611) قضية متنوعة.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًاً حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق اخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.

وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.

وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

ألقت مباحث مركز شرطة بنها القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري فى قرية جمجرة، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد رئيس مباحث المديرية يفيد وصول معلومات من المصادر السرية لرئيس مباحث مركز بنها عن قيام أحد المسجلين خطر بحيازة كمية من المخدرات، وسلاح ناري، فى قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيبين أحمد عمارة، ومحمد رمضان، معاونى مباحث مركز شرطة بنها من القبض على المتهم "س ب"، مقيم في قرية جمرة، ومطلوب تنفيذ أحكام 3 قضايا جنائية تتعلق بتهريب المخدرات والسرقة، وكان بحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات ، أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.