تنفيذ أول برنامج تدريبي عن استراتيجيات التعلم التفاعلية بتعليم نجع حمادي

أطلقت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء 4 من يونيو الجاري، بمدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمعلمات رياض الأطفال، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لتطوير مرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع وحدة دعم مشروع وإصلاح التعليم، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

من جانبه، تفقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، صباح اليوم، قاعات التدريب بمدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، وأكد علي أن معلمات رياض الأطفال هن حجر أساس العملية التعليمية، لذا يجري السعي الدائم لتطوير كفاءتهن وتمكينهن من التعامل الأمثل مع الأطفال، لافتا إلى أن هذا التدريب يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل، وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وأوضحت عصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية والمشرف علي تنفيذ التدريب، إنه جرى اليوم الثلاثاء إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمعلمات رياض الأطفال بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وزيادة وعيهن باستراتيجيات التعليم المختلفة التي أتاحها المنهج الجديد، لمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت توفيق، إلي أن تنفيذ البرنامج التدريبي تجري على مرحلتين، الأولى تتضمن "استراتيجيات التدريس التفاعلية" خلال الفترة من 4 يونيو حتى 6 يونيو الجاري، وتتضمن المرحلة الثانية من التدريب " التدريس القائم على اللعب " خلال الفترة من 8 يونيو حتى 10 يونيو الجاري، وتستهدف المرحلتين تدريب 240 معلمة داخل 8 قاعات تدريبية.

يذكر أن فعاليات التدريب تجري تحت إشراف عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، و تغريد حمادي رئيس قسم التدريب مدير مركز التنمية المهنية، وعمر فتحي مسؤول التدريب بمركز التنمية المهنية، و هيام محمد سيد، ووفاء يحي عبد الظاهر، وإيمان محمد علي، موجهات رياض الأطفال بنجع حمادي.

كما كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جيهان عبد الفتاح محمد اخصائي التربية المسرحية بمدرسة التحرير الإعدادية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية، لحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الاخصائي المثالي للتربية المسرحية للعام الدراسي 2023-2024م.

كما كرم وكيل الوزارة حنان سليمان موجه أول التربية المسرحية بادارة قنا التعليمية لمجهودها المتميز فى إبراز نشاط التربية المسرحية وتسلم السيد درع التكريم مقدم من توجيه التربية المسرحية بادارة قنا التعليمية تقديراً لدعمه المستمر للأنشطة التربوية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة التعليم الحديثة حيث تنمي مهارات ومواهب التلاميذ والطلاب وتعمل علي صقل مواهبهم.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتألق الفرق المسرحية المدرسية بتعليم قنا وتحقيق العديد المراكز المتقدمة علي مستوي الجمهورية في مسابقات الإلقاء الشعري المسرحي ومسابقة الطفولة خلال العام الدراسي الحالي بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ونشأت أحمد موجه عام التربية المسرحية بالمديرية .