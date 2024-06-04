حملات أمنية مكبرة تضبط 333 قضية مواد مخدرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (333) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (361) متهمًا ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (173,690كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (54,040 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,494 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (6,440 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (5,123 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (800 جرام).

كمية من مخدر الأفيونوزنت (750 جرام).

كمية من مخدر فيرجيناوزنت (500 جرام).

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (170قطعةسلاح نارى بحوزة 149متهم).. وذلك على النحو التالى :

(9) بنادق آلية.

(27) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات .

(126) فرد محلى.

(207) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(206) قطعةسلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (84387) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(334) حكم جناية.

(26800) حكم حبس جزئى.

(4295) حكم حبس مستأنف (41929) حكم غرامة. (11029) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلاتعصابيةضموا(8) متهمينإرتكبوا (13) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (48) متهما.

مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (16) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط عدد (265) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (22726) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.