ذوو الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج يؤدون امتحانات نهاية العام إلكترونياً

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمركز نور البصيرة لفاقدي وضعاف البصر، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة من أوائل الجامعات المصرية والتي قامت بتطبيق نظام الإمتحانات الإلكترونية لذوي الإعاقة البصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في منح الطلاب من ذوي الإعاقة فرص متكافئة مع أقرانهم لتحقيق العدالة الإنسانية لهذا الجزء من نسيج الوطن، مضيفًا أنه يؤدي الامتحانات الإلكترونية ١٣ طالب وطالبة من كليات الآداب بأقسام الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الاجتماع، الفلسفة والإعلام، وقسمي اللغة الفارسية واللغة التركية بالألسن والحقوق.

وقال الدكتور عبد الناصر يس إن إدارة الجامعة تعمل تقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتوفير سبل الراحة لأبنائها الطلاب من ذوي الإعاقة، نظرا لأنهم أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والعزيمة على تحدى الصعاب وتحقيق المستحيل وبرهنوا على أن الإعاقة لن تحول دون تحقيق هدفهم.

وأشار الدكتور خالد عمران، إلى أن الطلاب يؤدون امتحانات نهاية العام الجامعي بدون مرافق والتي تستمر حتى ١٣ من يونيو الجاري، وذلك بإستخدام أجهزة الحاسب الآلي عن طريق استماع الطالب للأسئلة على أسطوانة مدمجة CD ويقوم بكتابة الإجابة، وفي حالة حدوث خطأ في الكتابة يتم سماعها من خلال البرنامج الناطق فيقوم الطالب بتصحيحها.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع، أن القاعتين المخصصتين للامتحانات بمركز نور البصيرة بالجامعة تضم ٣٦ جهاز حاسب آلي، وتجري بها الامتحانات على فترتين يوميًا الفترة الصباحية تبدأ من الساعة ٩.٣٠ صباحًا وتنتهي الساعة ١٢.٣٠مساءًا، والفترة المسائية تبدأ في تمام الساعة ١ ظهرا وتنتهي الساعة ٣ عصرًا.