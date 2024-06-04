مُستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 22 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين دخلوا باحات الأقصى ضمن مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت 3 آلاف جندي فيها بدعوى تأمين المستوطنين، كما شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى.

ودعت شخصيات مقدسية للرباط في المسجد الأقصى غدًا الأربعاء في ذكرى احتلال القدس للتصدي لاقتحامات كبيرة مُتوقعة للأقصى ومحاولات رفع علم الاحتلال فيه.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم باعتقال 22 فلسطينيا على الأقل، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، بأن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وأريحا، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب في المنازل.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9025)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وتشمل الحصيلة أيضًا من تم الإفراج عنهم بعد ذلك.

القوات الروسية تستهدف منشأة عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

أعلن سيرجي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة عسكرية تابعة للحرس الوطني الأوكراني في دنيبروبيتروفسك.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن ليبيديف قوله "تلقت دنيبروبتروفسك ضربة على منشأة عسكرية في الساعة الخامسة صباحا حيث يتم تخزين الذخيرة والوقود ومواد التشحيم في أراضي موقف مركبات الحرس الوطني"، مضيفا أن هناك مركز احتجاز احتياطيا بجوار موقف للسيارات، وبعض المباني التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية كمستودعات ومواقع.

وأوضح ليبيديف أنه تم تطويق عدة مبان من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني وأفراد عسكريين.

رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام

غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إسلام أباد متوجها إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام وتعد الأولى له منذ توليه منصبه في مارس الماضي.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، في نسختها الإنجليزية، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين إسلام أباد وبكين وجذب المستثمرين الصينيين إلى باكستان.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد تلقي شريف دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج، مضيفة أنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الباكستاني مدينتين صينيتين أخريين بخلاف العاصمة بكين وهما "شيان" و"شينزين"، وسوف يجري اجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارته لبكين أبرزها لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج وعدد من المديرين التنفيذيين للشركات الصينية الرائدة التي تعمل في مجال النفط والغاز والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الناشئة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسلام أباد وبكين.

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي : سندعم ليبيا في مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار السريع

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك-سو " أن الحكومة الكورية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، ستدعم ليبيا لتحقيق الاستقرار السريع، مطالبا الجانب الليبي بدعم الأنشطة الآمنة للشركات الكورية والشعب الكوري في ليبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ثمن "هان" خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي "موسى الكوني" الذي يقوم بزيارة لسول لحضور القمة الكورية الأفريقية التى انطلقت أعمالها اليوم تطوير العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والتعايش، مشيرا إلى مشروع النهر الصناعي العظيم في الثمانينات من القرن الماضي كرمز لهذه العلاقات.

من جانبه أوضح "الكوني" أن الوضع في ليبيا أصبح مستقرا، معربا عن أمله في أن تدخل الشركات الكورية في ليبيا مرة أخرى ويتم تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز التبادلات الشعبية.