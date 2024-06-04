أساطير اليورو : دافور سوكر الهداف التاريخي للكروات

يعد دافور سوكر هو الولد الذهبي للكرة الكرواتية حتى من قبل أن يصبح نجم نجوم الكرة في كرواتيا من خلال أهدافه الحاسمة في مباريات كرواتيا الدولية .

لاينسي أحد من الشعب الكرواتي الهدف التاريخي الذي سجله دافور سوكر في مرمى بيتر شمايكل حارس منتخب الدانمارك العملاق وكان الهدف الثاني لفريق كرواتيا في المباراة التي أنتهت بفوز الكروات بثلاثة أهداف نظيفة في بطولة اوربا 1996 التي استضافتها انجلترا وكان منتخب كرواتيا احد مفاجاتها السارة في ذلك الوقت وهو الهدف الذي قال عنه معلق المباراة الكرواتي لحظة أحرازه :أنه هدف تاريخي من غير دافور سوكر يحرز هذا الهدف الرائع أما دافور سوكر نفسه فيقول عن هذا الهدف : كلما أحرز هدف أقول أن هدفي التالي سيكون الأفضل لكن هدفي في مرمى بيتر شمايكل يظل دائما من أفضل أهدافي .

بدأت قصة دافور سوكر مع الكرة في نادي بلدته أوسيك والذي سجل له 40 هدفا في 91 مباراة لعبها له قبل أن ينتقل الى نادي دينامو زغرب عام 1989 الذي لعب معه موسمين غزا فيها شباك المنافسين في 37 مناسبة ليجذب أنظار نادي أشبيليه الأسباني وينتقل اليه عام 1991 .

في أشبيليه وعلى مدار خمس مواسم صنع دافور سوكر أسمه الكبير في عالم الكرة الأوربية ونجح في تسجيل 76 هدفا ليجد فيه نادي ريال مدريد الأسباني ضالته التهديفية لينتقل الى النادي الملكي عام 1996 وهي الفترة التي يتحدث عنها دافور سوكر بكل أعتزاز قائلا : مع ريال مدريد عشت أجمل أيامي مع الكرة .لقد كان ريال مدريد يمثل بالنسبة لي أفضل نادي ومدريد هي أفضل مدينة ومعظم نجاحاتي كانت مع هذا النادي الكبير .

لعب سوكر لنادي ريال مدريد ثلاث مواسم لكن يظل موسم 1997 /1998 هو الأفضل من خلال أحراز لقب دوري أبطال أوربا مع النادي الملكي و تسجيل 24 هدفا في 38 مباراة في الليجا الأسبانية .

بعد ريال مدريد قضى دافور سوكر موسما بين ناديا الأرسنال ووست هام يونايتد في أنجلترا قبل يختتم حياته الكروية مع نادي ميونخ 1860 في البوندزليجا الألمانية .

مع ميونخ 1860 حقق دافور سوكر أنجازا تاريخيا بتسجيل هدفه رقم 200 مع كل الأندية التي لعب لها في أوربا وهو أنجاز رائع لنجم كبير .

أبرز أنجازات دافور سوكر بالطبع كانت تسجيله لست أهداف في سبع مباريات في نهائيات كأس العالم عام 1998 بفرنسا وهي الأهداف التي منحته لقب هداف كأس العالم والحذاء الذهبي الى جانب قيادة منتخب كرواتيا الى المركز الثالث في كأس العالم .

وبعد أنجاز كأس العالم 1998 عاش دافور سوكر أسوأ لحظاته الكروية مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2000 عندما فشل في تجاوز التصفيات أمام منتخب يوغوسلافيا و رفض حكم مباراة كرواتيا مع يوغوسلافيا أحتساب هدف كان كفيلا بصعود كرواتيا الى النهائيات .

بعدها صعد منتخب كرواتيا الى نهائيات كأس العالم عام 2002 لكن لم يشارك سوكر سوى في مباراة واحدة ليعلن أعتزاله الدولي بعدما لعب 68 مباراة دولية سجل خلالها 45 هدفا .