محافظ القليوبية يتابع أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات والصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة وكذا وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة ، تجنباً لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين .

وخلال إجتماع اليوم تم عرض الموقف المالي لحصيلة إيرادات انتظار المركبات بكافة الوحدات المحلية عن الفترة من يوليو ۲۰۲۳ حتى أبريل ٢٠٢٤، بالإضافة إلى عرض ما تم من إجراءات بشأن تفعيل منظومة انتظار المركبات، كما تم عرض كراسة الشروط العامة والخاصة لعملية طرح مواقع انتظار المركبات في نطاق محافظة القليوبية استرشادا بكراسة الشروط الموحدة من وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مقترح تعريفة انتظار المركبات في كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى عرض المواقع التي تم حصرها وتم عرضها على إدارة مرور القليوبية .

وتم مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الشركات بشأن استغلال أماكن انتظار عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة بنها من بينها شارع كورنيش النيل بمدينة بنها وشارع غرب الإستاد وشارع فريد ندا وشارع سعد زغلول، بالإضافة إلى عدد من الشوارع بمدينة كفر شكر من بينها شارع جمال عبد الناصر.

جهود محافظة القليوبية





وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود محافظة القليوبية للتيسير على المواطنين مع تنظيم انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات واستغلال البعض .

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء إيهاب حسن السكرتير العام والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء مدن بنها وطوخ وكفر شكر والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني و محمد علام مدير الشئون القانونية و فاطمة الزهراء مدير الشئون المالية وسامي عبد العظيم مدير إدارة الإيرادات .