متى تنتهي الموجة الحارة في مصر، يشغل بال الكثير من المواطنين خلال الأيام الجارية موعد انخفاض درجة الحرارة، لاسيما أن البلاد تشهد استمرار موجة شديدة للحرارة على أغلب الأنحاء، يأتي ذلك قبل أيام من بدء فصل الصيف فلكيا في 20 يونيو الجاري.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الأيام المقبلة بمختلف المحافظات 2024، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الموجة شديدة الحرارة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، أن الموجة شديدة الحرارة ستستمر على معظم أنحاء الجمهورية الأنحاء من الثلاثاء 4 يونيو 2024 إلى الأحد 9 يونيو 2024.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 28

الفيوم الحرارة العظمى 40 الصغرى 21.

بني سويف العظمى 40 الصغرى 21.

المنيا العظمى 40 الصغرى 22.

أسيوط العظمى 41 الصغرى 22.

شرم الشيخ العظمى 40 الصغرى 27.

الغردقة العظمى 41 الصغرى 28.

سفاجا العظمى 40 الصغرى 27.

مرسي علم العظمى 40 الصغرى 28.

سيوة العظمى 40 الصغرى 28.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29