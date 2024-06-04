الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط رغم قرار "أوبك+"

بوابة الوفد الإلكترونية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من قيام مجموعة "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2025.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.35% إلى 76.72 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.38% إلى 80.80 دولار للبرميل.

وجاء التراجع على الرغم من قرار دول مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

ويقوم أعضاء مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج الذهب الأسود الحالي بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، وسيتم التخلي عن جزء من التخفيضات بحلول سبتمبر القادم بشكل تدريجي، والقسم الآخر حتى نهاية العام 2025.

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