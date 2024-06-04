انخفاض أسعار النفط رغم قرار "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من قيام مجموعة "أوبك+" بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2025.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.35% إلى 76.72 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.38% إلى 80.80 دولار للبرميل.

وجاء التراجع على الرغم من قرار دول مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

ويقوم أعضاء مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج الذهب الأسود الحالي بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، وسيتم التخلي عن جزء من التخفيضات بحلول سبتمبر القادم بشكل تدريجي، والقسم الآخر حتى نهاية العام 2025.