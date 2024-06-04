الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد ومكان حفل عبدالباسط حمودة المقبل

عبدالباسط حموده
عبدالباسط حموده

يستعد المطرب عبد الباسط حمودة، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم 20 شهر يونيو الجاري بساقية عبد المنعم الصاوي.

ومن المقرر أن يقدم عبدالباسط، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه الشعبية القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

آخر أعمال عبد الباسط حموده 

وكان قدم المطرب عبد الباسط حموده، مؤخرا تتر مسلسل المعلم، بطولة النجم مصطفي شعبان، الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ ، على قناة الحياة في شهر  ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.

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