النائب أيمن محسب يكشف عن أهم الملفات المطلوبة من الحكومة الجديدة (فيديو)

كشف النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المطلوب من الحكومة القادمة بعد أن أدت الحكومة المستقيلة دورها دون أن تتكاسل عن خدمة الوطن حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "فى المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، المذاع على فضائية سى بى سى، أن الحكومة يجب أن يكون شغلها الشاغل يتمثل في 3 ملفات أولها محاربة الغلاء وهذا لن يتم إلا بالعمل، لذلك يجب تطوير ملف الصناعة.

وأكد أيمن محسب على ضرورة الاهتمام بلمف السياحة بعد وجود تلك البنية التحتية والطرق والمواصلات الجديدة والمتاحف العملاقة وما صرف عليها من مليارت وأصبح لدينا بيئة سياحية خصبة وأمن داخلي وعلى الحدود بقوة ولذلك يجب العمل بقوة وأن تكون الحكومة القادمة حكومة الحصاد السريع.

حزب الوفد يؤكد على الاهتمام بمشروع “حياة كريمة”

وتابع: “الزراعة مشروع مستقبل مصر الذي يجب الاهتمام به”، مشيرا إلى أن حزب الوفد يؤكد على الاهتمام بمشروع “حياة كريمة” الذي جنى ثماره المواطنون في الريف المصري، مطالبا باستمرار المرحلة الثانية والثالثة بنفس قوة المرحلة الأولى.