تفاصيل وموعد حفل تامر عاشور في الإسكندرية

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفلاً غنائياً في الإسكندرية يوم 4 شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال تامر عاشور

وكان طرح النجم تامر عاشور، مؤخراً أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع: -

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش