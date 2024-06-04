الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد حفل تامر عاشور في الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفلاً غنائياً في الإسكندرية يوم 4 شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال تامر عاشور 

وكان طرح النجم تامر عاشور، مؤخراً أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع: - 

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان
هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان
هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه
هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه
هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش
معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟
ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش
هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش
مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"
آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع
وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش
الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

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