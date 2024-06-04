ثقافة الفيوم تواصل تقديم فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية للرواد ضمن برنامج الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة، يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم ضمن الأنشطة الصيفية.

وفي السياق، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "التعاون والمشاركة المجتمعية" تحدث فيها الأديب أحمد قرني موضحا أن مفهوم الدولة الحديثة يفسح مجالا واسعا لدور المجتمع المدني، وهو ما يعنى بالمشاركة المجتمعية والتي تأخذ في أغلبها المنحى الاجتماعي، ومواصلة دور الدولة الاجتماعي عن طريق تنظيمات مدنية مثل الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية والزراعية.

وأضاف "قرني": تهدف هذه المشاركات المجتمعية إلى تقديم الدعم للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى غير القادرين، ويعد التعاون أعظم ثمرة للإنسانية في تجمعها وتشابكها من أجل صالح المجتمع وصالح أفراده، وتكاملا مع دور الدولة إلى جانب دورها في رسم السياسات العامة وحماية الأمن القومي.

ورش لتعليم أساسيات الرسم والتظليل بفرع ثقافة الفيوم ..

وضمن فعاليات الفرع أقام قسم الفنون التشكيلية، بمكتبة الفيوم العامة، ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتظليل، وتحسين الخط العربي، إشراف وتدريب الفنانة أسماء فريد محسن، وشهد أيضا بيت ثقافة طامية ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين مع عدد من رواد الموقع، تدريب وإشراف الفنان كارم ماهر.

واستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقيمت بمكتبة اللاهون ورشة فنية لتنفيذ أشكال مجسمة من الفوم الملون والجليتر، نفذتها ندا أحمد مسئول النشاط، وتزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للبيئة، عقدت مكتبة النزلة مناقشة كتاب"الإنسان والبيئة" للمؤلف د٠سمير محمود والي، ناقشته مروة سيف مسئول النشاط، موضحة أن الإنسان والبيئة لا يختلفون في ارتباطهم ببعضهم، فلابد أن يحافظ الإنسان على كل ماهو جميل و مفيد في البيئة، لما له من تأثير كبير على المجتمع.

من جانب آخر، شهدت مكتبة الفيوم العامة لقاء ثقافيا حول "الشروط اللازمة لسلامة الغذاء"، تحدثت فيها أمل عاشور منصور مسئول إعلام وتثقيف صحي، عن المعايير الأساسية للصحة الغذائية.