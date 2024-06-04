القوات الجوية الروسية تقصف ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا

أعلن نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا يوري بوبوف أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا.

وقال بوبوف: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وأضاف بوبوف أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 6 هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب.

يذكر أن سوريا وبرغم استعادة سيطرتها بدعم أساسي من روسيا على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.

الرئيس الأوكراني يهنىء كلوديا بتوليها رئاسة المكسيك

هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين المرشحة كلوديا شينباوم، في الانتخابات المكسيكية لتصبح بذلك أول رئيسة للبلاد، معبراً عن تطلعه لزيادة التعاون مع بلادها.

وقال الرئيس الأوكراني -في تغريدة على "اكس- تويتر سابقا"- "أهنئ كلوديا على فوزها المقنع في الانتخابات الرئاسية في المكسيك"، مضيفاً "أتمنى للرئيسة المنتخبة كل النجاح خلال فترة ولايتها، وأعرب عن أطيب تمنياتي للمكسيك أن تعمل على زيادة الرفاهية والأمن والفرص الاقتصادية لكل أسرة والبلد بأكمله، فضلا عن تعزيز قيادتها العالمية".

وعبر زيلينسكي عن تطلع كييف إلى تحقيق تعاون مثمر ومواصلة تعزيز العلاقات مع مكسيكو سيتي، قائلاً "نحن على ثقة أيضاً من أن المكسيك قادرة على الاضطلاع بدور مهم في الجهود العالمية لتحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا، فضلاً عن استعادة القوة الكاملة لميثاق الأمم المتحدة على مستوى العالم"، حسب تعبيره.

لافروف يناقش سبل التعاون بين روسيا وغينيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ناقش مختلف مجالات التعاون بما في ذلك الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا، خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية موريساندا كوياتي.

وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية غينيا موريساندا كوياتي، إنه ناقش التعاون الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا وكذلك التفاعل في مجال الطب مع قيادة البلاد.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لم ننس التعاون العسكري الفني وتعزيز القدرات الدفاعية لغينيا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار التهديد الإرهابي المتزايد".

كما أوضح أنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة التفاعل في المنصات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.

هذا وقال وزير الخارجية الغيني إنه "كما أكد رئيس الفترة الانتقالية لغينيا مامادي دومبويا خلال لقاء مع لافروف، فإن بلاده تظل صديقة لروسيا".

كما أشار إلى أن "غينيا بعد تغيير السلطة في البلاد، تظل ملتزمة بما تعهدت به في العلاقات الثنائية مع روسيا، وتكيف استمرار الاتفاقيات لتتوافق مع الواقع الجديد".

ووصل وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم الاثنين إلى العاصمة الغينية كوناكري، في زيارة عمل ليبدأ منها جولته الإفريقية.