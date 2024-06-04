الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: اتحاد العاصمة يُغالي في طلباته المالية تجاه إدارة الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري يريد الحصول على مليون دولار نظير بيع زين الدين بلعيد، وهو مبلغ كبير وفقا لوجهة نظر مسئولي النادي الأهلي.

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شبانة: الأهلي على موعد مع حدث تاريخي يجلب المليارات سنويًا

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي يرى أن النادي الجزائري يغالي في طلباته المالية رغم وجود شرط جزائي في عقد بلعيد، وهناك احاديث حول توقف المفاوضات خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "الأهلي استقر على تعديل عقود أحمد عبدالقادر ومروان عطية ماليًا، خلال الفترة المقبلة.. وسوف يتم تمديد عقد الثنائي للاحتفاظ بهما مستقبلا".

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