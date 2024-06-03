وديًا.. كرواتيا تفوز على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة

حقق منتخب كرواتيا الفوزعلى نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة، مساء اليوم، في مباراة ودية دولية استعدادا لبطوفة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في ألمانيا.



أحرز المنتخب الكرواتي الهدف الاول في الدقيقة العاشرة عن طريق لوفرو ماير، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 79 سجل ماركو باشاليتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي.

وكانت مواجهة مقدونيا الشمالية هي المباراة الودية الأولى ضمن الاستعدادات لأمم أوروبا، وستكون المواجهة الودية الثانية أمام البرتغال يوم السبت المقبل.