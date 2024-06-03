وكيل تعليم قنا يكرم الرابع جمهوريا في مسابقة الاخصائي المثالي للتربية المسرحية

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأثنين جيهان عبد الفتاح محمد اخصائي التربية المسرحية بمدرسة التحرير الإعدادية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية، لحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الاخصائي المثالي للتربية المسرحية للعام الدراسي 2023-2024م .

كما كرم وكيل الوزارة حنان سليمان موجه أول التربية المسرحية بادارة قنا التعليمية لمجهودها المتميز فى إبراز نشاط التربية المسرحية.

وتسلم السيد درع التكريم مقدم من توجيه التربية المسرحية بادارة قنا التعليمية تقديراً لدعمه المستمر للأنشطة التربوية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة التعليم الحديثة حيث تنمي مهارات ومواهب التلاميذ والطلاب وتعمل علي صقل مواهبهم.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتألق الفرق المسرحية المدرسية بتعليم قنا وتحقيق العديد المراكز المتقدمة علي مستوي الجمهورية في مسابقات الإلقاء الشعري المسرحي ومسابقة الطفولة خلال العام الدراسي الحالي بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ونشأت أحمد موجه عام التربية المسرحية بالمديرية .

وأعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فوز مدرسة صوص الثانوية المشتركه التابعة لادارة نقاده التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة (المجلة الإلكترونية ) للمرحلة الثانوية ضمن مسابقات توجيه الصحافة والإعلام التربوي للعام الدراسى 2023 /2024 بمجلة بعنوان " صوت صوص " أكد وكيل الوزارة حرص مديرية التربية والتعليم بقنا على المشاركة فى المسابقات الوزارية المتنوعة والتى تساهم فى تنمية وعى الطلاب،وتنمية مهارات وقدراتهم على الإبداع والابتكار.

‎وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات، وموجهي الصحافة بجميع الإدارات التعليمية. وقدَّم السيد التهنئة للادارة التعليمية وادارة المدرسة والطلاب المشاركين في المسابقة ، والتى أشرف على تنفيذها صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام التربوي ، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والحصول على المراكز المتقدمة في جميع الأنشطة والمسابقات الوزارية.

“وسام صبري” سادس جمهوري في مراسم الاحتفال بالأعياد..

أعلنت وزارة التربية والتعليم حصول وسام صبري احمد الطالب بمدرسة البراهمة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية على المركز السادس في مسابقة ( مراسم الاحتفال بالأعياد في مصر ) والتي اشرفت عليها الاستاذة رانيا ابراهيم مستشار مادة الاقتصاد المنزلي بالوزارة .

شارك وسام بالمسابقة عن طريق تصميم تابلوه خشبي مزين بالورود تحت إشراف الاستاذة امل لطفي اسعد المعلمة المشرفة بالمدرسة ، واختارته اللجنة المشكلة بالمديرية برئاسة صابر زيان مدير عام الانشطة التربوية و عضوية سوسن رؤوف موجه عام الاقتصاد المنزلي و أعضاء التوجيه بإدارة قفط التعليمية والمديرية للمنافسة الوزارية .

أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتميز العمل الفني لوسام ، ووجه إليه التهنئة وإلى كل هيئة الإشراف بالمديرية والإدارة التعليمية وإدارة المدرسة ، وأثنى على استراتيجية الوزارة في تأهيل البنين للتعامل مع الاقتصاد المنزلي كأحد مجالات إدارة شئون الأسرة والحياة المعتمدة على.

ترشيد الاستهلاك وتبني الحرف والمهارات اليدوية و العمل المنتج وتقليل أوجه التلوث البيئي .