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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق تصوير فيلم "قصر الباشا".. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلق امس، الاحد، تصوير فيلم "قصر الباشا"، وشهد بدأ تصوير الفيلم احتفال بحضور أبطال العمل "حسين فهمي، أحمد حاتم، صدقي صخر، محمد القس، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، والسعودية سمية رضا، الفنان السعودي محمد القس، هيثم زيدان.

كما أعرب طاقم العمل، عن سعادتهم ببدأ تصوير فيلم "قصر الباشا"، متوقعين نجاح كبير للعمل وقت عرضه.

يذكر ان الفنانة سمية رضا، هي فنانة سعودية تم تكريمها مؤخرًا في مهرجان فينسيا وتعكف سمية علي عمل عالمي بهوليوود وسوف تكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الفنان السعودية سمية رضا، عن سعادتها بالتعاون مع المنتجة الاء لاشين والفنان القدير حسين فهمي وجميع أبطال العمل.

أبطال فيلم قصر الباشا: 


فيلم قصر الباشا، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس وسمية رضا وإنتاج ah media production للمنتجة الاء لاشين وتأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

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