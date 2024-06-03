نسرين طافش تستعرض أنوثتها على شاطيء المالديف

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك صيفي جذاب على احدى شواطيء جزر المالديف وسط الطبيعة الخلابة.





نسرين طافش تتألق بالبرتقالي

وبدت نسرين طافش بجمبسوت برتقالي بكتف واحد، وتميز بساقين فضفاضتين، وحددت خصرها بحزام نفس اللون، مما عكس نحافة خصرها وقوامها الممشوق، كما انتعلت سليبر مسطح باللون البيج؛ ليتماشى مع لون ملابسها، ولم تبالغ في إرتداء المجوهرات، مكتفية بأقراط دائرية باللون الذهبي، وساعة باللونين الفضي والذهبي.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة، فربطت خصلاتها شكل ذيل حصان أعلى الرأس، وتركت غرتها تتدلى على جانبي وجهها بشكل مرتب وناعم كالحرير.





ووضعت نسرين مكياج ناعم، مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالبلاشر البني والهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر والكحل، مع ظلال العين بدرجات البني، والماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون الجمبسوت وبشرتها البيضاء.