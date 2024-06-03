انعقاد برنامج البناء الثقافي للأئمة بمديرية أوقاف شمال سيناء

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف شمال سيناء اليوم الاثنين، حيث عقد اللقاء تحت عنوان: ( المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة)، بقاعة مركز بحوث الاستزراع السمكي للمزارع البحثية والإنتاجية، بكلية العلوم الزراعية البيئية، بجامعة العريش.

وانطلق برنامج الأوقاف بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والدكتور محمد أحمد نجاتي عميد الكلية، والدكتور هاني عبد الله العلاقمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح صقر مدير مركز بحوث الأسماك ، والمهندس كريم محمد ابراهيم مدير عام المزارع البحثية والإنتاجية بكلية العلوم الزراعية والبيئية بجامعة العريش، والعديد من القيادات الدعوية بالمديرية.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد أحمد بالسادة الحضور، مؤكداً على أهمية المشروعات القومية في مصر والتي يقع على عاتقها تنمية المجتمع باعتبار المشروعات القومية قاطرة التنمية، حيث إن أهم ما يميز المشروعات العملاقة هو شمولها واتساعها، وانتشارها في مختلف أرجاء الوطن.

وفى كلمته أكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، أن التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهي إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي، فضلاً عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن.

مشروعات "الاستزراع السمكي"

وفى ختام اللقاء: قام الدكتور صلاح صقر مدير مركز بحوث الأسماك، بعرض "باور بوينت" عن مشروعات "الاستزراع السمكي" موضحا المقومات الهامة والأساسية لمثل هذه المشاريع، ثم أعقب الندوة قيام السادة الحضور من قيادات وأئمة مديرية أوقاف شمال سيناء بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الاستزراع السمكي بالمركز، برفقة المهندس كريم محمد ابراهيم غنيم مدير عام المزارع البحثية والإنتاجية بكلية العلوم الزراعية والبيئية بجامعة العريش، حيث قدم شرحا وافيا لكيفية إنشاء ومتابعة مشروع الاستزراع السمكي وتحقيق الربح، والرد على أسئلة واستفسارات السادة الأئمة.