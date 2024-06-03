تقسيمه قويه للاعبى الزمالك فى نهاية المران

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين اللاعبين إلى مجموعتين، لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.