الزناري يخوض تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الزمالك

خاض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال لتجهيزه بدنياَ بالشكل الأمثل، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.