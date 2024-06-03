رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات عمل صندوق مصر السيادي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل صندوق مصر السيادي، وذلك في اجتماع عقده مساء اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و نهى خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، و عمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ أهم ما تحقق في ملف استغلال الأصول المنقولة للصندوق.

وأكدت الوزيرة أنه تم نقل نحو ٢٠ أصلاً من الأصول العقارية، منها ١٢ مقراً من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وتلقى الصندوق السيادي عدداً من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول، موضحة أنه تم توجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شؤونه في استغلال المباني وتقييمها.

وفيما يخص مبنى مجمع التحرير، كشفت الوزيرة عن أنه جار العمل به لتحويله إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، كما تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ٣ نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، مضيفة أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة.