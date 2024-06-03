قالت طبيبة الأمراض الجلدية كنارا أندريان، إن السكر من الأطعمة التي تسبب شيخوخة الجلد المبكرة.

وحذرت طبيبة الأمراض الجلدية أندريان من التأثير السلبي على حالة الجلد للمنتجات الموجودة في النظام الغذائي اليومي لكثير من الناس اليوم.

وقد ذكرت الطبيبة السكر كواحد منها - حيث يتم استهلاكه بشكل زائد بشكل منتظم، وبحسب طبيبة الأمراض الجلدية، فإن السكر الزائد يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، مما يؤثر سلباً على إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يوفر النعومة والمرونة للبشرة.

العدو الرئيسي للبشرة هو السكر إنه يثير عملية التسكر ومزيج السكريات مع البروتينات ومزيد من ضغط الكولاجين، وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية لموقع Lente.ru أنه بسبب هذه العملية، يتسارع ظهور التجاعيد .

وأضافت أندريان أن جميع المنتجات الغنية بالكربوهيدرات البسيطة تقريبًا لها تأثير مماثل للسكر (على سبيل المثال، تشمل هذه المنتجات المصنوعة من الحبوب المكررة والمنتجات المصنوعة من دقيق القمح الأبيض والحبوب المختلفة والفواكه المجففة)، والشغف بمثل هذه الأطعمة، فإن فائضها في القائمة اليومية يمكن أن يتسبب أيضًا في ظهور التجاعيد المبكرة.

وأشارت الطبيبة إلى أن المشروبات الكحولية غنية أيضًا بالكربوهيدرات البسيطة ويؤدي الشرب المتكرر إلى ظهور الأوردة العنكبوتية والتجاعيد الدقيقة على الوجه.

للحفاظ على المظهر الشبابي للبشرة، ينصح أندريان باستهلاك كميات كافية من الألياف والبروتين (من المنتجات الحيوانية في المقام الأول) والمهم أيضًا للبشرة الشابة هو الحصول على قسط كافٍ من النوم ومقاومة الإجهاد.

ما هي شيخوخة الجلد؟

التجاعيد جزء طبيعي من عملية التقدم في السن وغالبًا تتشكل هذه الخطوط والثنايا على الجلد الذي يتعرض كثيرًا لأشعة الشمس، مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين وتؤدي أيضًا الملوثات والتدخين إلى تسريع عملية التقدم في السن ويساعد الاستخدام اليومي للمستحضرات الواقية من الشمس والإقلاع عن التدخين على الوقاية من ظهور بعض التجاعيد.

وإذا كانت التجاعيد تزعجك، فهناك خيارات متاحة كثيرة للمساعدة على تخفيفها أو جعلها أقل وضوحًا وتشمل هذه الخيارات الأدوية وتقنيات تجديد سطح البشرة والحشوات والجراحة.

التجاعيد هي الخطوط والثنايا التي تتشكل في الجلد وتصبح بعض التجاعيد عميقة، وقد تُلاحظ بشكل أكبر حول العينين والفم والرقبة.